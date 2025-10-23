Buse Varol eridi bitti! Hamilelikten sonra kilo verme sırrını anlattı, herkes şok oldu: "Ölüm diyeti yaptım"
Ünlü oyuncu Buse Varol, hamilelik sonrası verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Formunun sırrını açıklayan Varol, 'Ölüm diyeti yaptım' itirafıyla gündeme oturdu.
Oyuncu Buse Varol, son dönemde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiriyor. İki çocuk annesi olan Varol, hamilelik sürecinde 33 kilo almış ve doğum sonrası bu kilolardan kurtulmak için yoğun bir çaba sarf etmişti.
Etiler'de görüntülenen Varol, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak zayıflama sırrını açıkladı. "Bayağı ölüm diyeti yaptım," diyen Varol, bu ifadesiyle şaşkınlık yarattı.
Varol, zayıflama sürecinde sadece diyet yapmadığını, aynı zamanda çeşitli cihazlarla da destek aldığını belirtti.
Alişan'ın eşi açıklamasında "Yediğime ve içtiğime dikkat ediyorum. Arada yürüyüş yapıyorum," dedi.