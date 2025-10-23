Buse Varol eridi bitti! Hamilelikten sonra kilo verme sırrını anlattı, herkes şok oldu: "Ölüm diyeti yaptım"

Ünlü oyuncu Buse Varol hamileliğinde aldığı kilolarla magazin gündeminde çok konuşulan isimler arasında yer alıyordu. Doğumdan sonra hızla eridiği dikkat çeken ünlü oyuncunun nasıl kilo verdiği merak konusu oldu. Doğumdan sonra kilo verme sürecini anlatan Buse Varol yaptığı diyeti itiraf etti. Bakın nasıl ölüm diyeti yapıyormuş...