Buse Terim'in ikinci el ayakkabıya istediği fiyat tepki çekti eleştirilere zehir zemberek açıklama geldi!
Fatih Terim’in kızı Buse Terim ikinci el kıyafetlerin satışa çıkarıldığı platformda kızının eski ayakkabısına 2 bin 300 TL fiyat biçince olanlar oldu. Sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinin hedefi olan Terim, eleştirilere kayıtsız kalamadı. Buse Terim ve Merve Çetin yapılan yorumlara zehir zemberek yanıt verdi.
Fatih Terim’in kızı Buse Terim ikinci el satışla gündeme geldi. Buse Terim, ikinci el kıyafetlerin satıldığı uygulamaya kızının eski ayakkabısını koyarak 2.300 TL fiyat belirledi. Bu haber 2. Sayfa'da paylaşılınca Fatih Terim'in kızı çok sinirlendi.
Sosyal medyada eleştirilen Buse Terim paylaşımın altına sitem dolu şu mesajı yazdı:
"Bu haber yapılarak tam olarak ne amaçlanmak isteniyor aslında çok iyi biliyorum.
Tam da yorumlarda okuduğum şeyleri yazdırmak ve düşündürmek adına yapılmış, linç kültürünü destekleyen dünya saçması, art niyetli ve hiçbir haber değeri taşımayan bir saçmalık bu."