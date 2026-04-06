Buse Terim'den aşk çıkışı! "Her an çok özlüyorum"
Boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açan Buse Terim, aşkını ilan etti. “Seni her gün ve her saniye özlüyorum” sözleriyle gündeme oturan Terim, yeni ilişkisiyle magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekti.
Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz mart ayında 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan boşandıktan sonra gönlünü Batu Son'a kaptırdı. Sosyal medyadan sevgilisine "Seni seviyorum" ve "Her saniye özlüyorum" notlarını yazdı.Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.Mart ayında 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı ile tek celsede boşanan Buse Terim yeni aşka yelken açtı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Buse Terim, sevgilisine olan aşkını ve özlemini dile getirdi.
2014 YILINDA EVLENDİLER
Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak dünyaevine girmişti. Ünlü çift, ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.
EVLİLİĞE 2. ŞANS
Çift, 10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz aylarda birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. Bu hamlenin ardından ayrılacakları iddia edilen Terim ile Bahçekapılı, aşklarına bir şans daha vermişti.
BOŞANDILAR
İlişkilerindeki krizi aşamayan ikili, mart ayında 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede sona erdirmişti. Buse Terim, boşanmanın ardından sessizliğini bozarak "Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için" ifadelerini kullanmıştı.