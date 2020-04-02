Burun tıkanıklığının sebebi nedir kalp büyümesine yol açıyor!
Burun tıkanıklığı neden olur? Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Sürekli burnunuz tıkanıyorsa dikkat!İşte burun tıkanıklığı hakkında bilinmesi gerekenler!
Nefes almak hayat demektir. Ancak zaman zaman burnumuz tıkanabilmekte ve bu durum tam bir işkenceye dönüşebilmektedir. Mevsimlerin değişimi ile birlikte burun tıkanıklığı ve buna eşlik eden şikayetler de ne yazık ki artmaktadır.
Burun tıkanıklığı gözardı edilecek bir konu değildir. Özellikle de kronik bir burun tıkanıklığınız varsa! Çünkü kronik burun tıkanıklığı, sağlık sorunlarına yol açmakta ve yaşam kalitesini ciddi oranda düşürmektedir.
Gün içerisinde baş ağrılarına maruz kalıyorsanız ya da yataktan yorgun uyanıyorsanız sebebi bu olabilir.Peki burun tıkanıklığı neden olur? Burun tıkanıklığını ne derece önemsemeliyiz?
Gün içerisinde 10.00 litre burundan hava geçmektedir. Hemen herkes, çocuk veya erişkin burun tıkanıklığı sorunu yaşamaktadır. Burun tıkanıklığı geçici çözümlerle halledilmeye çalışılır ve çoğu zaman pek önemsenmemektedir. Halbuki burun tıkanıklığı gözardı edilecek bir sağlık problemi değildir.