Burun tıkanıklığı için evde doğal tedavi yöntemleri!

Bal ve elma sirkesi

Bal ve elma sirkesi, solunum sağlığınızı etkileyen virüs ve bakterilerle savaşmanıza yardımcı olan doğal bir tedavidir. Soğuk algınlığı ve gribin sebep olduğu rahatsızlığı, iltihap sökücü, ağrı kesici ve dekonjestan özellikleri sayesinde azaltmaya yardımcı olur.

Malzemeler

1 çorba kaşığı elma sirkesi (10 ml)

1 çorba kaşığı bal (25 gr)

1 bardak sıcak su (200 ml)

Uygulanışı

Elma sirkesi, bal ve bir bardak sıcak suyu malzemeler çözülene kadar karıştırın.

Ardından karışımı boş karna için.

Burun tıkanıklığını gidene kadar her gün tekrar edin.