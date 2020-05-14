Burun tıkanıklığı için evde doğal tedavi yöntemleri!
Burun tıkanıklığını evde kendiniz yapacağınız basit yöntemlerle ve doğal ilaçlarla geçirmeniz mümkün. İşte burun tıkanıklığınızı anında geçirecek çözüm önerileri!
Burun tıkanıklığı burun kanallarının iltihaplanması ve çok miktarda mukus ile tıkanması sonucu meydana gelir. Genellikle soğuk algınlığı ve grip gibi yaygın solunum problemlerinde görülür. Alerji yüzünden de oluşabilir.
Burun tıkanıklığı, akciğerlere oksijen gitmesini engeller ve nefes almayı zorlaştırır. Burunda sinir bozucu kalın bir mukus tabakası bırakır.Şimdiye kadar, bu durumun sebebini araştırmak yerine onu kontrol altına almak için bir çok farklı yöntem geliştirilmiştir.Bunun yanında, herhangi bir yan etkiye sebep olmadan aynı sonucu alabileceğiniz doğal yöntemler de bulunmaktadır.
Bal ve elma sirkesi
Bal ve elma sirkesi, solunum sağlığınızı etkileyen virüs ve bakterilerle savaşmanıza yardımcı olan doğal bir tedavidir. Soğuk algınlığı ve gribin sebep olduğu rahatsızlığı, iltihap sökücü, ağrı kesici ve dekonjestan özellikleri sayesinde azaltmaya yardımcı olur.
Malzemeler
1 çorba kaşığı elma sirkesi (10 ml)
1 çorba kaşığı bal (25 gr)
1 bardak sıcak su (200 ml)
Uygulanışı
Elma sirkesi, bal ve bir bardak sıcak suyu malzemeler çözülene kadar karıştırın.
Ardından karışımı boş karna için.
Burun tıkanıklığını gidene kadar her gün tekrar edin.
Tuzlu su burun tıkanıklığına iyi gelir
Tuzlu su burnu temizlemek için oldukça etkili bir yöntem. Ilık bir bardak suya bir çay kaşığı tuz koyarak burnunuzu temizleyebilirsiniz. Vücudün Ph değerlerine yakınlık göstermesini isterseniz de bir çay kaşığı sofra karbonatı ilave edebilirsiniz. İşe yarayacağından emin olun!