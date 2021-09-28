Bursluluk sınavı sonuçları 2021 sorgulama İOKBS sonuç ekranı

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak:

Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimine göre İOKBS sonuçları 28 Eylül'de ilan edilecek. Bakanlık, İOKBS sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.