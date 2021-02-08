Bursa'ya Endonezyalı müstakbel damat! Video konferansla sözlendiler
BURSA, Endonezyalı genç ile Türk kızının evlilik için ilk adımına şahit oldu. 2 yıl önce tanışan ikili, video konferansla sözlendi.
İnegöl'de oturan 22 yaşındaki Edanur Yıldız, Türkiye'de öğrenim gören Endonezyalı gençlerin düzenlediği "Mentari Dari Turki" programı kapsamında 2019'da bu ülkeye gitti. Cambi kentinde kafe işleten 27 yaşındaki Muhammad Mutawalli Asshidiqiy ile tanışıp arkadaş olan Yıldız, bir süre sonra Türkiye'ye döndü.
Sosyal medya üzerinden görüşmeye devam eden ikilinin arkadaşlıkları, aşka dönüştü. Evlenmeye karar veren gençler, durumu ailelerine anlattı. Endonezyalı genç, ailelerinin onay vermesi üzerine söz merasimi için tek başına İnegöl'e geldi.
Gençler, hazırladıkları grafiği müzik eşliğinde sosyal medya hesaplarında yayımlanarak sözlendiklerini takipçilerine duyurdu.
Selçuk Üniversitesinde öğrenimini sürdüren Edanur Yıldız, Endonezya'da kaldığı iki haftalık süreçte bu ülkenin insanları tarafından çok iyi karşılandıklarını söyledi.