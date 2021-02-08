Bursa'ya Endonezyalı müstakbel damat! Video konferansla sözlendiler

İnegöl'de oturan 22 yaşındaki Edanur Yıldız, Türkiye'de öğrenim gören Endonezyalı gençlerin düzenlediği "Mentari Dari Turki" programı kapsamında 2019'da bu ülkeye gitti. Cambi kentinde kafe işleten 27 yaşındaki Muhammad Mutawalli Asshidiqiy ile tanışıp arkadaş olan Yıldız, bir süre sonra Türkiye'ye döndü.