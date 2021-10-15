Bursasu, satışta zirveye yürüyor
BURSA merkezde satış rakamını yüzde 75 artıran Bursasu, kentte en çok satılan ilk 3 marka arasına girdi.
Uludağ’ın zirvesinden gelen doğal kaynak suyunu 2018 yılında Muradiye markası ile tüketiciyle buluşturmaya başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursasu markasının da devreye girmesiyle aylık 1 milyon koli üretim barajını aştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa merkezde 2020 yılında 160.000 koli olan pet su ürünleri satışının 2021 yılında yüzde 75’lik artışla 280.000 koliye çıktığını belirterek, bu rakamla Bursasu’nun Bursa’da en çok satılan ilk 3 marka arasına girdiğini söyledi.
Bursa’nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal tüm değerleri ön plana çıkarıp, kent ekonomisi için katma değer sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla Uludağ’dan gelen pınarlar da şehir ekonomisine can suyu oluyor. Kestel’in Gözede mevkiinde Uludağ yamaçlarında 2018 yılında ‘Muradiye Su’ markası ile üretime başlayan su şişeleme fabrikası, 11 farklı ürün gamıyla kısa zamanda sektörün önemli bir markası haline geldi.
Libya, Almanya, Hollanda, Belçika, Suudi Arabistan, Filistin, Kuveyt olmak üzere 7 farklı ülke ile Türkiye’de de 22 farklı kentte tüketiciyle buluşan Muradiye su markasına geçtiğimiz yıl Kasım ayında Bursasu markası da eklendi. Bursa ismi ile su sektöründe daha geniş pazarlara açılmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Bursa Jeotermal A.Ş uhdesindeki su şişeleme fabrikasında 2019 yılı Eylül ayında 778.615 koli ile en yüksek üretim, 2020 yılı Eylül ayı itibariyle de 710.000 koli ile en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Fabrika üretim ve satışında çok önemli bir eşik olan aylık 1.000.000 koli barajı da geçtiğimiz ay aşılarak 1.048.428 koli satış rakamına ulaşıldı.
Doğallığın adı zirvenin tadı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üretim ve satışta 1 milyon eşiğinin aşılması mutluluğunu fabrikada düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı. Konuşmasına su fabrikasını kente kazandıran geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür ederek başlayan Başkan Aktaş şöyle konuştu: