Bursasu, satışta zirveye yürüyor

Libya, Almanya, Hollanda, Belçika, Suudi Arabistan, Filistin, Kuveyt olmak üzere 7 farklı ülke ile Türkiye’de de 22 farklı kentte tüketiciyle buluşan Muradiye su markasına geçtiğimiz yıl Kasım ayında Bursasu markası da eklendi. Bursa ismi ile su sektöründe daha geniş pazarlara açılmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Bursa Jeotermal A.Ş uhdesindeki su şişeleme fabrikasında 2019 yılı Eylül ayında 778.615 koli ile en yüksek üretim, 2020 yılı Eylül ayı itibariyle de 710.000 koli ile en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Fabrika üretim ve satışında çok önemli bir eşik olan aylık 1.000.000 koli barajı da geçtiğimiz ay aşılarak 1.048.428 koli satış rakamına ulaşıldı.