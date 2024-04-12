Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerinde bayram haraketliliği yaşandı

Oğlu Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethetmesinin ardından vasiyeti üzerine "Gümüşlü Kümbet" olarak bilinen yere defnedilen Osman Gazi'nin türbesinde alp kıyafetli jandarma personelince tutulan saygı nöbeti devrine şahit olmak isteyen vatandaşlar kalabalığa neden oldu.