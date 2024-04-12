Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerinde bayram haraketliliği yaşandı
Tarihi mekanları ve doğal güzellikleri barındıran "Osmanlı'nın ilk payitahtı" Bursa'da, güneşli havanın da etkisiyle Ramazan Bayramı tatili hareketliliği sürdü.
Her köşesi tarih kokan Bursa'da, geçmişin izlerini bugüne taşıyan manevi mekanlar, tüm heybetiyle yerli ve yabancı turistleri kendine çekti.
Bayramın üçüncü günü kentteki tarihi ve turistik yerleri gezip değerlendirmek isteyen vatandaşlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hanlar Bölgesi ile dünyaya asırlarca hükmeden Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerinin bulunduğu Tophane Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.
Oğlu Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethetmesinin ardından vasiyeti üzerine "Gümüşlü Kümbet" olarak bilinen yere defnedilen Osman Gazi'nin türbesinde alp kıyafetli jandarma personelince tutulan saygı nöbeti devrine şahit olmak isteyen vatandaşlar kalabalığa neden oldu.
Türbelerin giriş kapılarındaki ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.