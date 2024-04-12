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Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerinde bayram haraketliliği yaşandı

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Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerinde bayram haraketliliği yaşandı

Tarihi mekanları ve doğal güzellikleri barındıran "Osmanlı'nın ilk payitahtı" Bursa'da, güneşli havanın da etkisiyle Ramazan Bayramı tatili hareketliliği sürdü.

Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerinde bayram haraketliliği yaşandı

Her köşesi tarih kokan Bursa'da, geçmişin izlerini bugüne taşıyan manevi mekanlar, tüm heybetiyle yerli ve yabancı turistleri kendine çekti.

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Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerinde bayram haraketliliği yaşandı

Bayramın üçüncü günü kentteki tarihi ve turistik yerleri gezip değerlendirmek isteyen vatandaşlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hanlar Bölgesi ile dünyaya asırlarca hükmeden Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerinin bulunduğu Tophane Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.

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Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerinde bayram haraketliliği yaşandı

Oğlu Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethetmesinin ardından vasiyeti üzerine "Gümüşlü Kümbet" olarak bilinen yere defnedilen Osman Gazi'nin türbesinde alp kıyafetli jandarma personelince tutulan saygı nöbeti devrine şahit olmak isteyen vatandaşlar kalabalığa neden oldu.

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Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerinde bayram haraketliliği yaşandı

Türbelerin giriş kapılarındaki ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

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