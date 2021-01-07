Bursa'nın Nilüfer Barajı kurudu! Su seviyesi yüzde 5'e düştü tarihi köprü ortaya çıktı
BURSA'nın içme suyunun büyük bir bölümünü karşılayan Nilüfer Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 5'e düştü. Barajdaki suyun çekilmesiyle birlikte tarihi köprü gün yüzüne çıktı.
Bursa'nın içme suyunun büyük bir bölümünü karşılayan Nilüfer Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 5'e düştü. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) resmi sitesinde yer alan verilere göre, barajın 2009'dan günümüze kadar ilk defa su oranının bu seviyeye indiği tespit edildi.
Görenleri tedirgin eden barajın son hali, dronla havadan görüntülendi.
Yağışların beklenen düzeyde gerçekleşmediği barajda suyun çekilmesiyle 100 yıllık olduğu tahmin edilen köprü, gün yüzüne çıktı.
Kullanıma salınamıyor: Bursa DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, barajda yüzde 5 oranında kalan suyun, insan sağlığı açısından kullanıma salınamadığını belirtti.