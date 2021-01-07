Bursa'nın Nilüfer Barajı kurudu! Su seviyesi yüzde 5'e düştü tarihi köprü ortaya çıktı

Bursa'nın içme suyunun büyük bir bölümünü karşılayan Nilüfer Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 5'e düştü. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) resmi sitesinde yer alan verilere göre, barajın 2009'dan günümüze kadar ilk defa su oranının bu seviyeye indiği tespit edildi.