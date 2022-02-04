Bursa’nın İnegöl ilçesi nüfusuyla 20 ili geride bıraktı! Bir yılda 5 bin 464 arttı

Açıklanan veriler de Bursa’nın ilçeleri arasında İnegöl 4. sırada yer aldı. İlk sırada 884 bin 451 ile Osmangazi, 653 bin 307 ile Yıldırım ikinci, 518 bin 382 ile Nilüfer üçüncü sırada yer alırken, İnegöl 286 bin 848 ile dördüncü sırada yer aldı. Diğer ilçeler ise şu şekilde, Gemlik 118 bin 37, Mudanya 105 bin 308, Mustafa Kemalpaşa 101 bin 407, Gürsu 99 bin 278, Karacabey 84 bin 241, Kestel 72 bin 439, Yenişehir 54 bin 485, İznik, 44 bin 50, Orhaneli 18 bin 786, Keles 11 bin 246, Büyükorhan 9 bin 321 ve Harmancık 6 bin 16.