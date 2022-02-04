Bursa’nın İnegöl ilçesi nüfusuyla 20 ili geride bıraktı! Bir yılda 5 bin 464 arttı
TÜİK nüfus istatistiklerini paylaştı. 2020 yılında 281 bin 384 nüfusa sahip İnegöl ilçesi, bir yılda 5 bin 464 artarak 286 bin 848 oldu. İnegöl’ün nüfusu 20 ilin nüfusunu geride bıraktı. 2020 yılında 3 milyon 101 Bin 833 nüfusa sahip Bursa’nın nüfusu 2021 yılı sonu itibariyle 45 Bin 985 artarak 3 milyon 147 Bin 818’e ulaştı. İnegöl’ün nüfusu ise 2020 yılında 281 bin 384 iken 1 yılda 5 bin 464 artarak 286 bin 848 oldu.
İnegöl’ün nüfusu 20 ilin nüfusunu geride bıraktı. İnegöl’ün nüfusu ise 2020 yılında 281 bin 384 iken 1 yılda 5 bin 464 artarak 286 bin 848 oldu.
İnegöl’ün nüfusu şu illeri geride bıraktı: Artvin 169 bin 543, Bilecik 228 bin 334, Bingöl 283 bin 112, Burdur 273 bin 716, Çankırı 196 bin 515, Erzincan 237 bin 351, Gümüşhane 150 bin 119, Hakkari 278 bin 218, Kars 281 bin 77,
Kırşehir 242 bin 944, Sinop 218 bin 408, Tunceli 83 bin 645, Bayburt 85 bin 42, Karaman 258 bin 838, Kırıkkale 275 bin 968, Bartın 201 Bin 711, Ardahan 94 bin 932, Iğdır 203 bin 159, Karabük 249 bin 287, Kilis 145 bin 826,
Açıklanan veriler de Bursa’nın ilçeleri arasında İnegöl 4. sırada yer aldı. İlk sırada 884 bin 451 ile Osmangazi, 653 bin 307 ile Yıldırım ikinci, 518 bin 382 ile Nilüfer üçüncü sırada yer alırken, İnegöl 286 bin 848 ile dördüncü sırada yer aldı. Diğer ilçeler ise şu şekilde, Gemlik 118 bin 37, Mudanya 105 bin 308, Mustafa Kemalpaşa 101 bin 407, Gürsu 99 bin 278, Karacabey 84 bin 241, Kestel 72 bin 439, Yenişehir 54 bin 485, İznik, 44 bin 50, Orhaneli 18 bin 786, Keles 11 bin 246, Büyükorhan 9 bin 321 ve Harmancık 6 bin 16.