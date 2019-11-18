Bursa'nın 70 yıllık firması meyvelisini üretti! Amerika'ya ihraç ediyor

Bozayı 12 ay satabilmek için yeni ürün arayışlarına başlayan Ömür Boza, bozanın ananaslı, çilekli, ballı-muzlu ve orman meyvelisini üretti. Firma, bozaya yeni bir tat kazandırarak yaz kış satışını yapıyor. Meyveli bozalar tadına bakanlar tarafından çok beğenildi.