Bursa'nın 2 bin yıllık tarihindeki skandal yakından görenleri 'pes' dedirtiyor
BURSA'nın İznik ilçesinde Roma döneminden kalma 2 bin yıllık dikilitaş, kimliği belirsiz kişiler tarafından mermi manyağına döndü.
Türkiye'de tarihi eserlerin değeri bilinmemeye devam ediyor. Son olarak Bursa'nın İznik ilçesinin simgesi haline gelen bir dikilitaş, yakından bakılınca 'yok artık' dedirtecek cinsten hasara uğradı.
MS 1. yüzyılda Roma'nın soylularından Cassius Philiscus adına yaptırılan dikilitaş, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin hedef tahtası haline geldi.
Çok sayıda mermi deliği: Üst üste dizilmiş beş farklı taştan oluşan 12 metre yüksekliğindeki tarihi eserin bazı kısımlarında, çok sayıda mermi deliğine rastlandı.
Hedef tahtası yapılmış: Ateş edilerek tahrip edilen eseri gören bölge halkı ise duruma tepki gösterdi. Bölge sakinlerinden Eşref Kuş ismindeki bir vatandaş, "Bunu yapanlara yazıklar olsun. Hedef tahtası yapmışlar. Tarihimizi yıkmaya çalışmışlar" dedi.