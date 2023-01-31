Bursalı vatandaştan ilginç sürpriz, Muslera görünce duygulandı plaka detayı
BURSALI bir vatandaş, hayranı olduğu Fernando Muslera için 750 bin TL harcayıp otomobil modifiye etti. Çekiciyle Florya'ya götürülen aracı ilk kez gören Muslera sürpriz yaşadı. O vatandaş, "Muslera otomobili görünce duygulandı" dedi.
Bursa'da yaşayan Nuri Mızrak, çocukluktan yıllarında beri hayranı olduğu Galatasaray'ın başarılı kalecisi olan Fernando Muslera için yaklaşık 750 bin lira harcayarak sıfırdan otomobil modifiye etti.
Otomobilin her yerinde Fernando Muslera'nın posteri olurken plaka bile özel olarak seçildi.
İş insanı Nuri Mızrak; otomobili çekiciye yükleyerek Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'ne götürdü. Antrenman sonrası Muslera otomobili 45 dakika boyunca incelerken duygulandığını dile getirdi.
Plakada bulunan NM harfleri Fernado Muslera'nın annesi Norma Micol'un baş harfleri olurken, son 2 sayı ise Galatasaray formasıyla attığı tek gol forma numarası olduğu öğrenildi.