Bursalı şehit gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Daha sonra Şehit Kotanoğlu’nun cenazesi için Mihraplı Camii’nde tören düzenlendi. Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, yakınları ve halk katıldı.