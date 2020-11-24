Bursalı 'Robinson Crusoe' 7 yıldır ormanda yaşıyor pandemiden 1 ay sonra haberi olmuş

Kayseri’de doğan, 1 yaşındayken babası hayatını kaybedince annesiyle birlikte Bursa’ya gelen İlhan Budak, çeşitli sebepler nedeniyle Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi. 18 yaşına gelince kurumdan ayrılan İlhan Budak, fabrika ve okullarda bekçilik yaparak geçimini sağladı. Mesai saatleri dışında her gün Uludağ’a yürüyen Budak, koşu maratonlarına katılmaya karar verdi. Hem çalışıp hem de koşu idmanlarını sürdüren Budak, farklı tarihlerde katıldığı yarışlarda birçok başarı elde etti.