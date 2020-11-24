Bursalı 'Robinson Crusoe' 7 yıldır ormanda yaşıyor pandemiden 1 ay sonra haberi olmuş
BURSA Uludağ'da 7 yıldır teknolojiden uzak, ormanda barakada yaşayan İlhan Budak (36), koronavirüs salgının 1 ay sonra öğrendiğini söyledi. Budak, çevresinde 'Uludağ'ın Robinson Crusoe'u olarak biliniyor.
Kayseri’de doğan, 1 yaşındayken babası hayatını kaybedince annesiyle birlikte Bursa’ya gelen İlhan Budak, çeşitli sebepler nedeniyle Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi. 18 yaşına gelince kurumdan ayrılan İlhan Budak, fabrika ve okullarda bekçilik yaparak geçimini sağladı. Mesai saatleri dışında her gün Uludağ’a yürüyen Budak, koşu maratonlarına katılmaya karar verdi. Hem çalışıp hem de koşu idmanlarını sürdüren Budak, farklı tarihlerde katıldığı yarışlarda birçok başarı elde etti.
Şehir yaşamının kendisine uygun olmadığını düşünen Budak, 7 yıl önce Uludağ’da yolu olmayan ormanlık alanda kendi imkanlarıyla baraka inşa etti. Elektrik olmayan barakada teknolojiden uzak bir yaşam süren Budak, suyunu ise ormanın içinde akan çeşmelerden sağlıyor.
Telefonu yok: Telefon kullanmayan Budak, elma sirkesi yapıp, satarak kazandığı parayla 1,5 saat yürüyerek gittiği Zeyniler köyünden temel ihtiyaç malzemelerini alıyor. Günde ortalama 50 kilometre yol yürüdüğünü belirten İlhan Budak’a, bölgedeki insanlar 'Uludağ’ın Robinson Crusoe'su diye tanımlıyor.
Budak, lise mezunu olmak için bazı yardımseverlerin getirdiği kitaplarla ders çalışmayı da ihmal etmiyor.