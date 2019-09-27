Bursalı iki kardeş Van kedisi gibi gözleriyle herkesi şaşırtıyor
BURSA'da kardeşiyle biri mavi diğeri kahverengi olan gözleriyle dikkat çeken Mehmet Selman, önceleri sıkıntı yaşadığını ifade ederek, "Kardeşim doğduktan sonra kendimi sevmeye başladım. Bir gözü mavi bir gözü kahverengi olduğu için şaşırdım." dedi.
Suat (36) ve Esra Selman (28) çiftinin ilk çocuğu 11 yaşındaki Mehmet Selman'ın gözlerinin ayrı renklerde olduğu, doğumundan birkaç ay sonra ailesi tarafından fark edildi.
Bir gözü mavi diğeri kahverengi olan Mehmet Selman'ın 4 yaşındaki kardeşi Kerem de tıpta "heterokromi" olarak bilinen bu özellikle dünyaya geldi.
Baba Suat Selman yaptığı açıklamada, oğlu Mehmet'in gözlerinin farklı renklerde olduğunu gözlemledikten sonra çevresindeki bazı kişilerin, 6 ay içinde bu durumun normale dönebileceğini söylediğini aktardı.
Oğlunun 6 ayını doldurmasının ardından göz renklerinin koyulaştığını dile getiren Selman, şöyle devam etti: Başlarda biz bunu kendimize konduramadık. Sonra çevremizde, gittiğimiz topluluklarda ilgi görmek açıkçası hoşumuza gitti. Özel bir çocuk olduğunu o zaman daha iyi anladık. İlerleyen zamanlarda görme sıkıntısı olabileceğini söylediler, bilhassa mavi gözünde. Yaklaşık 9 aylıkken havaleden dolayı çocuğumuz işitme kaybı yaşamıştı. İşitme tetkiklerine gittiğimizde doktorlar, gözlerinde de sıkıntı olabileceğini söyledi