Bursalı iki kardeş Van kedisi gibi gözleriyle herkesi şaşırtıyor

Oğlunun 6 ayını doldurmasının ardından göz renklerinin koyulaştığını dile getiren Selman, şöyle devam etti: Başlarda biz bunu kendimize konduramadık. Sonra çevremizde, gittiğimiz topluluklarda ilgi görmek açıkçası hoşumuza gitti. Özel bir çocuk olduğunu o zaman daha iyi anladık. İlerleyen zamanlarda görme sıkıntısı olabileceğini söylediler, bilhassa mavi gözünde. Yaklaşık 9 aylıkken havaleden dolayı çocuğumuz işitme kaybı yaşamıştı. İşitme tetkiklerine gittiğimizde doktorlar, gözlerinde de sıkıntı olabileceğini söyledi