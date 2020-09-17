Bursalı firma yüzde yüz yerli olarak üretti koronavirüse karşı bin kat koruyor
BURSA'da bir firma, Amerika ve Avrupa’da üretilen elektrikli hava filtreleme solunum cihazını, yüzde 100 yerli olarak 5’te 1 fiyatına üretti. N95 tipi maskelere oranla bin kat koruyucu olduğu belirtilen, astronot kıyafetini andıran cihaz, hem sağlık alanında hem de endüstriyel alanda kullanılıyor.
Elektrikli hava filtreleme solunum cihazı olarak bilinen ve havadaki toz, kir, bakteri, virüs gibi istenmeyen partikülleri filtreleyen PAPR (Powered Air Purifying Respirator), kullanıcıya temiz hava sağlayan şarjlı solunum cihazı olarak ön plana çıkıyor. Şu ana kadar sadece Amerika ve Avrupa’da üretilen cihazı Bursa’da üretmek için harekete geçen müteşebbis, ortaya başarılı bir iş çıkarttı.
Pozitif basınçla virüs ve mikrop girişlerini de engelliyor
Pozitif basınç altında çalışan cihaz hakkında bilgi veren DOF Tekstil Genel Müdürü İbrahim Demir, "Türkiye’de üretimi olmayan bu cihazın 5 ay önce Ar-Ge çalışmalarına başladık. Şimdiye kadar sadece Amerika ve Avrupa’da üretimi vardı. Biz Mezit markası ile yerli ilk üreticisi olduk. Mezit Armour PAPR; N95 tipi negatif basınç (vakum) altında çalışan yüz maskelerinin aksine, başlık içerisine filtreden geçirilmiş, temiz hava akışı sağlamaktadır. Filtrelenmiş temiz hava sağlarken, çalışma prensibi gereği pozitif basıncı sayesinde ortama dışarıdan herhangi bir istenmeyen virüs ve mikrop girişleri de engellemektedir." dedi.
N95 filtreye göre bin kat daha fazla koruyor
Demir, sözlerine "HEPA filtresi sayesinde havada asılı olan 0,3 mikron çapındaki partiküllerin en az yüzde 99,97'sini filtreleyebilmekte ve ayrıca N95 filtreye göre bin kat daha fazla koruma sağlamaktadır. Partikül tutma verimliliği olarak ele aldığımızda HEPA filtre 100,000 adet partikülden sadece 50 tanesinin geçişine izin vermektedir. Enfekte olmak için vücuda belirli miktar virüs girmesi gerektiği bilinmekte ve HEPA filtre ile bu minimize edilmektedir" diyerek devam etti.
Diş hekimlerinin yanı sıra toz, kir gibi alanlarda çalışanlar da tercih ediyor
PAPR olarak bilinen solunum cihazının temel kullanım alanlarıyla ilgili konuşan İbrahim Demir, “Özellikle medikal alanda; sağlık çalışanları, acil müdahale ekipleri, ambulans ve özel klinik personelleri, diş hekimleri tarafından kullanılan bir ürün olarak dikkat çekiyor ve içinden geçtiğimiz bu pandemi sürecinde Covid-19 virüsten korunmak açısından da önemli olarak görülüyor. Biz bu bağlamda üretime başladık ve ürünümüz yüzde 100 yerli bir üründür. Dünya çapında endüstriyel uygulamalarda da yaygın olarak kullanılan PAPR, özellikle sprey boya, toz, kir, gibi çalışanı zorlayan meslek gruplarında, çalışan sağlığı ve güvenliğini korumak ve konforlu bir çalışma alanı sunmak amacıyla tercih edilmektedir" şeklinde konuştu.