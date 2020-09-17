Bursalı firma yüzde yüz yerli olarak üretti koronavirüse karşı bin kat koruyor

Diş hekimlerinin yanı sıra toz, kir gibi alanlarda çalışanlar da tercih ediyor

PAPR olarak bilinen solunum cihazının temel kullanım alanlarıyla ilgili konuşan İbrahim Demir, “Özellikle medikal alanda; sağlık çalışanları, acil müdahale ekipleri, ambulans ve özel klinik personelleri, diş hekimleri tarafından kullanılan bir ürün olarak dikkat çekiyor ve içinden geçtiğimiz bu pandemi sürecinde Covid-19 virüsten korunmak açısından da önemli olarak görülüyor. Biz bu bağlamda üretime başladık ve ürünümüz yüzde 100 yerli bir üründür. Dünya çapında endüstriyel uygulamalarda da yaygın olarak kullanılan PAPR, özellikle sprey boya, toz, kir, gibi çalışanı zorlayan meslek gruplarında, çalışan sağlığı ve güvenliğini korumak ve konforlu bir çalışma alanı sunmak amacıyla tercih edilmektedir" şeklinde konuştu.