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Bursalı esnaf altını toz haline getirip kralların suyunu yaptı

Bursalı esnaf altını toz haline getirip kralların suyunu yaptı

BURSA'da altın imalatçısı altın imalatını bırakıp kralların suyu olan altın suyu yapmaya başladı. Litresi 350 lira olan su büyük rağbet görüyor.

Bursalı esnaf altını toz haline getirip kralların suyunu yaptı

BURSA Kapalıçarşı'da altın imalatı yapan Ekrem Filiz, altını içilebilir hale getiren formülü öğrenerek kralların suyu olarak bilinen altın suyunu üretmeyi başardı.

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Bursalı esnaf altını toz haline getirip kralların suyunu yaptı

Altın imalatını bırakan Filiz, altın suyu üretmeye başladı

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Bursalı esnaf altını toz haline getirip kralların suyunu yaptı

Özellikle bağışıklığın güçlenmesinde çok büyük etkisi olduğu iddia edilen altın suyunun litresi 350 liradan satılıyor.

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Bursalı esnaf altını toz haline getirip kralların suyunu yaptı

Birçok faydası olduğu söylenen altın suyu büyük rağbet görüyor.

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