Bursalı esnaf altını toz haline getirip kralların suyunu yaptı
BURSA'da altın imalatçısı altın imalatını bırakıp kralların suyu olan altın suyu yapmaya başladı. Litresi 350 lira olan su büyük rağbet görüyor.
BURSA Kapalıçarşı'da altın imalatı yapan Ekrem Filiz, altını içilebilir hale getiren formülü öğrenerek kralların suyu olarak bilinen altın suyunu üretmeyi başardı.
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Altın imalatını bırakan Filiz, altın suyu üretmeye başladı
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Özellikle bağışıklığın güçlenmesinde çok büyük etkisi olduğu iddia edilen altın suyunun litresi 350 liradan satılıyor.
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Birçok faydası olduğu söylenen altın suyu büyük rağbet görüyor.
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