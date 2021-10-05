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Bursa'daki bu köyde ev fiyatları 3 milyon lirayı buluyor sebebi de...

Bursa'daki bu köyde ev fiyatları 3 milyon lirayı buluyor sebebi de...

İnegöl ilçesinin Çayyaka köyünün Boğazova yaylasında ikinci bir köy oluştu. Bin 200 rakımlı yaylada 500 hane bulunuyor. Ormanların içinde bulunan tabiat harikası köy, herkesi manzarası ve temiz havasıyla kendine hayran bırakıyor.

Bursa'daki bu köyde ev fiyatları 3 milyon lirayı buluyor sebebi de...

BURSA'da tabiat harikası köyde ev fiyatları kentin lüks semtlerindeki ev fiyatlarıyla yarışıyor. Boğazova yaylasında evlerin fiyatı 500 bin liradan başlayıp, 3 milyon liraya kadar çıkıyor.

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Bursa'daki bu köyde ev fiyatları 3 milyon lirayı buluyor sebebi de...

 Köyde çok az sayıda satılık ev bulunurken, satılık evler cep yakıyor.

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Bursa'daki bu köyde ev fiyatları 3 milyon lirayı buluyor sebebi de...
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Bursa'daki bu köyde ev fiyatları 3 milyon lirayı buluyor sebebi de...

Boğazova yaylasını görenin hayran olduğunu ifade eden Ömer Ağdık, "Burası tabiatı havasıyla her insanın keşfetmesi gereken bir yer. Köyde alabalık çiftlikleri var. Köyde lüks evler var. Burada bin 200 rakım bulunuyor. Burayı gelip görenler hayran kalıyor. Burada 500 hane var. Ucuz ev yok. Ev fiyatları 500 bin liradan başlıyor yukarıya doğru çıkıyor" dedi.

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