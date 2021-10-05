Bursa'daki bu köyde ev fiyatları 3 milyon lirayı buluyor sebebi de...

Boğazova yaylasını görenin hayran olduğunu ifade eden Ömer Ağdık, "Burası tabiatı havasıyla her insanın keşfetmesi gereken bir yer. Köyde alabalık çiftlikleri var. Köyde lüks evler var. Burada bin 200 rakım bulunuyor. Burayı gelip görenler hayran kalıyor. Burada 500 hane var. Ucuz ev yok. Ev fiyatları 500 bin liradan başlıyor yukarıya doğru çıkıyor" dedi.