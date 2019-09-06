Bursa'da yunus polisinin şehit olduğu kazada tutuklu taksiciye tahliye!

Taksi şoförü Sıtkı Dağ hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla, polis memuru Sezer Berktaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada tutuklu sanık Sıtkı Dağ ile avukatları Engin Kara, Ali Demir hazır bulundu. Taksi sürücüsü Sıtkı Dağ, savunma dilekçesini mahkemeye vererek, tahliyesini istedi. Sanığın avukatları Engin Kara ile Ali Demir, "Kazanın meydana gelmesinde müvekkilim tek başına kusurlu değildir. Müvekkilimiz delilleri karartma durumu söz konusu değildir. Tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.