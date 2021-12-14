Bursa'da yayladaki bungalov evlerin yılbaşı rezervasyonları aylar öncesinden doldu
BURSA'da bin 200 rakımlı yaylada bulunan bungalov evlerde yılbaşını geçirmek isteyenler aylar öncesinden rezervasyonları doldurdu.
TÜRKİYE'nin en ünlü piknik ve mesire alanlarından biri olan Kocayayla, 400 dönümlük mera ve çayıra sahip.
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Bin 200 metre rakımda bulunan yayla bol oksijenli havası ile hastalar tarafından şifa bulmak için ziyaret ediliyor.
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Etrafı çam, gürgen, meşe ve alıç ağaçlarıyla çevrili Kocayayla, ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor.
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Kocayayla'ya yapılan bungalov evler faaliyete girdi.
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