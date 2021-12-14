BIST 2.158
DOLAR 14,36
EURO 16,20
ALTIN 819,17

Bursa'da yayladaki bungalov evlerin yılbaşı rezervasyonları aylar öncesinden doldu

Bursa'da yayladaki bungalov evlerin yılbaşı rezervasyonları aylar öncesinden doldu

BURSA'da bin 200 rakımlı yaylada bulunan bungalov evlerde yılbaşını geçirmek isteyenler aylar öncesinden rezervasyonları doldurdu.

Bursa'da yayladaki bungalov evlerin yılbaşı rezervasyonları aylar öncesinden doldu

TÜRKİYE'nin en ünlü piknik ve mesire alanlarından biri olan Kocayayla, 400 dönümlük mera ve çayıra sahip.

19
Bursa'da yayladaki bungalov evlerin yılbaşı rezervasyonları aylar öncesinden doldu

Bin 200 metre rakımda bulunan yayla bol oksijenli havası ile hastalar tarafından şifa bulmak için ziyaret ediliyor.

29
Bursa'da yayladaki bungalov evlerin yılbaşı rezervasyonları aylar öncesinden doldu

Etrafı çam, gürgen, meşe ve alıç ağaçlarıyla çevrili Kocayayla, ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor.

39
Bursa'da yayladaki bungalov evlerin yılbaşı rezervasyonları aylar öncesinden doldu

Kocayayla'ya yapılan bungalov evler faaliyete girdi.

49