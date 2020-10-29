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Bursa'da yaşandı! Spor salonuna camdan girdi içeriyi talan etti

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da eski halter sporcusu, kapalı olduğu halde girdiği spor salonunda ortalığı birbirine kattı. Önüne ne geldiyse kırıp döken şahıs 30 bin liralık zarar açarken psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü.

Turgutalp Mahallesi’nde bulunan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne gelen Yusuf M., resmi tatil nedeniyle boş olan binaya, camı kırıp girerek dehşet saçtı.

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Yusuf M., 8 odadaki eşyalara elindeki sopayı vurarak zarar verdi. 

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Daha sonra spor salonuna geçen Yusuf M., boleybol sahasındaki fileyi kopardı.

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Şahıs, LED skorboard tabelası ile tribündeki koltuklar ve spor malzemelerine zarar verdi. 

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