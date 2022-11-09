Bursa'da yangın faciası! 9 tabut yan yana dizildi! Kahreden detay
BURSA'da dün gece yaşanan yangın faciasında 30 yaşındaki Amine El Cesim, yaşları 1 ila 11 arasında değişen 6 çocuğu ile iki küçük yeğeni hayatını kaybetmişti., Bugün 9 tabut yan yana dizildi ve cenaze namazları kılındı. Suriyeli ailenin yakınları yanyana dizilen tabutların başında gözyaşı döktüler. Ailenin o eve 3 ay önce taşındığı ortaya çıktı.
Bursa'da dün gece merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi'nde sobadan çıktığı ifade edilen yangında 30 yaşındaki Amine El Cesim, yaşları 1 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeni hayatını kaybetti. Soba bacası tıkalı olduğu için çıkan yangının meydana geldiği eve 3 ay önce taşındıkları ve baba kağıt topladığı için sokaklarda olduğundan kurtulduğu ortaya çıktı. Anne ve 8 çocuğun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından Mihraplı Camisi'ne getirildi.
Tabutlar yan yana konulduğunda El Cesim ailesinin fertleri gözyaşlarına boğuldular. Yakınları tabuta sarılınca ortaya hüzünlü görüntüler çıktı.
Ankara'dan helikopterle Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mihraplı Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Bakan Soylu, kağıt toplayarak geçimini sağlayan 32 yaşındaki baba Hüseyin El Cesim'e sarılarak teselli etmeye çalıştı.
Cenaze törenine Bakan Soylu ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da katıldı.