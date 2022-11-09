Bursa'da yangın faciası! 9 tabut yan yana dizildi! Kahreden detay

Bursa'da dün gece merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi'nde sobadan çıktığı ifade edilen yangında 30 yaşındaki Amine El Cesim, yaşları 1 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeni hayatını kaybetti. Soba bacası tıkalı olduğu için çıkan yangının meydana geldiği eve 3 ay önce taşındıkları ve baba kağıt topladığı için sokaklarda olduğundan kurtulduğu ortaya çıktı. Anne ve 8 çocuğun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından Mihraplı Camisi'ne getirildi.