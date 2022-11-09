Bursa'da yangın faciası! 8 çocuk ile bir kadın yanarak öldü! Yaşları 3 ile 9 arasında....

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 8’i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Yangında dumandan etkilenen baba ve 3 kişilik komşu aile ise hastaneye kaldırıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaşları 3 ile 10 arasında değişen çocuklar ve 30 yaşındaki annenin geçici koruma statüsündeki Suriyeli vatandaşlar olduğunu açıkladı.