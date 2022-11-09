Bursa'da yangın faciası! 8 çocuk ile bir kadın yanarak öldü! Yaşları 3 ile 9 arasında....
BURSA'da Uludağ’ın eteklerindeki 4 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangında yaşları 3 ile 10 arasında değişen 8 çocuk ile 30 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Ailenin Suriyeden savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bir aile olduğu öğrenildi.
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 8’i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Yangında dumandan etkilenen baba ve 3 kişilik komşu aile ise hastaneye kaldırıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaşları 3 ile 10 arasında değişen çocuklar ve 30 yaşındaki annenin geçici koruma statüsündeki Suriyeli vatandaşlar olduğunu açıkladı.
Alınan bilgiye göre, saat 23.52 sıralarında Uludağ’ın eteklerindeki Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi’nde 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu mahallede sobadan kaynaklı yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Mimar Sinan ve Kestel noktalarından ekipler müdahale etti.
İtfaiye ekipleri içeri girdiklerinde Suriye uyruklu 8’i çocuk 9 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerine 112 ambulans, kriminal ve asayiş ekipleri, AFAD ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri de yangını söndürmek isterken zehirlenen baba ve üst kattaki 3 kişilik Suriyeli aileyi hastaneye kaldırdı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin geçici koruma statüsündeki Suriyeli aile olduğunu ifade ederek şu can yakan bilgileri verdi: “Burada içerideki aileye ait çocuklar, ikisi yeğenleri. Baba dışarıda. Gelip yangına müdahale ederken dumandan etkileniyor. Yangında maalesef 9 Suriyeli kökenli kişi hayatını kaybetti."