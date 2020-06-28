Bursa'da yangın çıkan geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir plastik geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangında tüm tesis küle döndü. Tonlarca plastik malzemenin yandığı yangına Orhangazi, Gemlik, İznik ve Bursa’dan gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Orhangazi İtfaiye Müdürü ile birlikte 3 itfaiye eri ve 7 vatandaş dumandan etkilendi. Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Yangın, Bursa Orhangazi Fatih Mahallesi'nde bulunan Kenan K.’ye ait plastik geri dönüşüm tesislerinde meydana geldi.
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İddiaya göre; açık ve kapalı alanı bulunan plastik geri dönüşüm tesislerinde açık alanda kaynak yapıldığı anda kaynaktan çıkan kıvılcımlar plastikleri tutuşturdu.
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Hızla yayılan ve plastik malzemelere sıçrayan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Açık alanda bulunan tonlarca plastik malzeme ile kapalı alanda yer alan çok sayıda plastik malzeme alevlere teslim oldu.
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