Bursa'da vincin kancası yüzüne çarpan işçi ağır yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde işçi Ekrem Ş. (45), vincin kancasının yüzüne çarpması sonucu ağır yaralandı.
BURSA İnegöl'ün kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda; kamyonete vinçle tomruk yüklendiği sırada kancadaki tomruk düştü.
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Bu sırada vincin ucundaki kanca işçi Ekrem Ş.'nin yüzüne çarptı.
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Yüzüne aldığı darbe ile kanlar içinde kalan Ekrem Ş., işçiler tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
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Ekrem Ş., burada tedaviye alındı.
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