Bursa'da vakalar patladı! Bu köyde kimsede koronavirüs yok sebebi ise bakın ne
Bursa’da çam ağaçlarıyla bezeli oksijen deposu olan Bağlı Köyü'nde koronavirüs vakası hiç çıkmadı. Köylüler bunun nedenini açıkladı.
Osmangazi ilçesinin 600 yıllık tarihe sahip Bağlı köyü Uludağ zirvesine 7 kilometre uzaklıkta. Bu köyde yaşayanlar yedikleri her şeyi ata tohumlarından kendileri yetiştiriyor.
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Tamamen organik beslenen Bağlı köylüleri, ekmeklerini kendi fırınlarında pişirip süt, et ve süt ürünleri ihtiyaçlarını da kendi hayvanlarından elde ediyor.
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Yaklaşık 1000 rakımlı 500 kişinin yaşadığı köyde, her çeşit ve sebze ve bakliyatın yetiştiriliyor. Köylüler kendi kuru bakliyat, sebze ve meyvelerini de kendi bahçelerinden temin ediyor.
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Doğal beslenen köylülerden bu zamana hiç korona virüse yakalanan olmadı. Köyden fabrikada çalışan çok insan olsa da hiç vakıa görülmedi.
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