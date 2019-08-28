Bursa'da trans bireyi bıçaklayan zanlı serbest

BURSA'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam meydana gelen olayda; iddiaya göre, Rafet Ö. sokakta bulduğu kartvizitin üzerindeki numarayı aradı. Kendisini 'Okşan' olarak tanıtan kişi ile para karşılığı ilişki için anlaştı