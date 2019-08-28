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Bursa'da trans bireyi bıçaklayan zanlı serbest

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bursa'da trans bireyi bıçaklayan zanlı serbest

BURSA'da para karşılığı ilişki için anlaştığı Sima Ç.'yi, trans birey olduğunu öğrenince çıkan tartışmada kolundan bıçaklayarak yaralayan Rafet Ö.(75), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Rafet Ö., ifadesinde, ''Fiziğinden dolayı trans birey olduğundan şüphelendim. Bana, spor yaptığı için omuzlarının geniş olduğunu söyledi'' dedi.

Bursa'da trans bireyi bıçaklayan zanlı serbest - Sayfa 1

BURSA'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam meydana gelen olayda; iddiaya göre, Rafet Ö. sokakta bulduğu kartvizitin üzerindeki numarayı aradı. Kendisini 'Okşan' olarak tanıtan kişi ile para karşılığı ilişki için anlaştı

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Bursa'da trans bireyi bıçaklayan zanlı serbest - Sayfa 2

Kendisine verilen adrese giden Rafet Ö., adını 'Okşan' olarak bildiği Sima Ç.'nin trans birey olduğunu öğrenince, evden çıkmak istedi ancak trans birey Sima Ç., Rafet Ö.'nün cep telefonunu gasp etti.

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Bursa'da trans bireyi bıçaklayan zanlı serbest - Sayfa 3

Çıkan tartışmada Rafet Ö., üzerinde taşıdığı bıçak ile Sima Ç.'yi, kolundan bıçakladı, Sima Ç. de sopayla Rafet Ö.'nün başına vurdu.

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Bursa'da trans bireyi bıçaklayan zanlı serbest - Sayfa 4

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Sima Ç. ile Rafet Ö., ilk tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

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