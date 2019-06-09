Bursa'da tarihi handa çıkan yangın korkulu anlar yaşattı

Bursa'da tarihi handa çıkan yangın korkulu anlar yaşattı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarihi handaki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Bursa'da tarihi handa çıkan yangın korkulu anlar yaşattı - Sayfa 1

İnegöl'deki Beylik Han'nda bir restoranda, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

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Bursa'da tarihi handa çıkan yangın korkulu anlar yaşattı - Sayfa 2

Yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi.

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Bursa'da tarihi handa çıkan yangın korkulu anlar yaşattı - Sayfa 3

Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. 

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Bursa'da tarihi handa çıkan yangın korkulu anlar yaşattı - Sayfa 4

İş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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