Bursa'da sokağa yayılan kötü koku cesedi ortaya çıkardı

Kalp hastası olduğu bildirilen ve arkadaşlarının 10 gündür kendisinden haber alamadığı ortaya çıkan Dekak'ın kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak. Polis, Cem Dekak'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.