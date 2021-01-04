Bursa'da şok görüntüler bir kadın yol kenarında fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi

Gözaltına alınan kadının Ş.K. olduğu tespit edildi. Kadına, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL, 'emre aykırı davranmak'tan da 427 TL olmak üzere toplam 3 bin 577 TL ceza uygulandı.