Bursa'da site içinde kan donduran olay! Sesi duyan telefona sarıldı peş peşe ateşledi

Silah sesleri duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumları ağır olan erkek ve kadını ambulanslar ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Çetin ve Kayra kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.