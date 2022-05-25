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Bursa'da site içinde kan donduran olay! Sesi duyan telefona sarıldı peş peşe ateşledi

Bursa'da site içinde kan donduran olay! Sesi duyan telefona sarıldı peş peşe ateşledi

BURSA'da bir site içinde bulunan çardakta buluşan Erkan Talat Çetin ve Derya Kayra arasında çıkan tartışma korkunç bitti. Genç kadına kurşun yağdıran Çetin ardından intihar etti.

Bursa'da site içinde kan donduran olay! Sesi duyan telefona sarıldı peş peşe ateşledi

Yıldırım ilçesinde bir sitenin bahçesindeki çardakta buluşan Erkan Talat Çetin (44) ile Derya Kayra (37) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

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Bursa'da site içinde kan donduran olay! Sesi duyan telefona sarıldı peş peşe ateşledi

 Öfkelenen Çetin, yanında getirdiği tabanca ile kadına peş peşe ateş ederek ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kendini vurdu. 

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Bursa'da site içinde kan donduran olay! Sesi duyan telefona sarıldı peş peşe ateşledi

Silah sesleri duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumları ağır olan erkek ve kadını ambulanslar ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Çetin ve Kayra kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Bursa'da site içinde kan donduran olay! Sesi duyan telefona sarıldı peş peşe ateşledi

Olayın gördü tanıkları ise, "Kadın ile erkeği görende tanıyanda yok. Silah seslerine duyduk zaten. Soran ambulansa ve polise haber verdik. Ambulans yaralıları alıp götürdü" dedi.

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