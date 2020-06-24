Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları güçlükle devam ediyor

Çağlardere, 2 kilometrelik alanı taradıklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Aramaları olay yerinden setin en son bölgesine kadar sürdürdük. Suda olduğu takdirde burada bulabileceğimizi düşünerek aramalarımızı buraya yönlendirdik. Su altı faaliyetlerimiz biraz zorlu geçiyor. Hem derinlik hem de 50 santimetrelik balçık var. Dalgıçların ulaşamadığı yerlere sonda taktiği uyguluyoruz. Yukarıdan başlayarak 2 kilometrelik alanı taradık. Kademe kademe ilerliyoruz. Herhangi bir ize ulaşamadık."