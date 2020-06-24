Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları güçlükle devam ediyor
BURSA'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmaları karadan ve su içinde zor koşullarda sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesindeki arama çalışmalarında jandarma ve belediye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sivil arama kurtarma ekiplerinden oluşan 161 kişi yer alıyor.
Deniz polisi, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ve İHH Arama Kurtarmadan 18 dalgıcın 2 kilometrelik alanda yaptığı çalışmalar bulanık su, çamur ve balçık nedeniyle güçlükle ilerliyor.
Yalova Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Gökhan Çağlardere, Bursa ve Yalova emniyet müdürlükleri su altı ekipleri olarak bölgede arama çalışması yaptıklarını söyledi.
Çağlardere, 2 kilometrelik alanı taradıklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Aramaları olay yerinden setin en son bölgesine kadar sürdürdük. Suda olduğu takdirde burada bulabileceğimizi düşünerek aramalarımızı buraya yönlendirdik. Su altı faaliyetlerimiz biraz zorlu geçiyor. Hem derinlik hem de 50 santimetrelik balçık var. Dalgıçların ulaşamadığı yerlere sonda taktiği uyguluyoruz. Yukarıdan başlayarak 2 kilometrelik alanı taradık. Kademe kademe ilerliyoruz. Herhangi bir ize ulaşamadık."