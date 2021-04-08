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Bursa'da şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin feryatları yürek yaktı

Demirören Haber Ajansı
Bursa'da şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin feryatları yürek yaktı

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın cenazesi Bursa'da baba ocağına getirildi.

Bursa'da şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin feryatları yürek yaktı

Zeytin Dalı harekatıyla terörden arındırılan Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın  cenazesi, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından havayolu ile Bursa’ya getirildi.

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Bursa'da şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin feryatları yürek yaktı

Yenişehir Havalimanı’ndan alınan şehit Çakır'ın cenazesi, buradan karayoluyla İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. 

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Bursa'da şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin feryatları yürek yaktı

 Şehit Uzman Onbaşı Gökhan Çakır için burada helallik alındı. 

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Bursa'da şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin feryatları yürek yaktı

Bu sırada şehidin annesi Saniye, babası Hasan ve 1 yıllık eşi Gülşah Çakır, ayakta durmakta güçlük çekti.

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