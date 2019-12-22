Bursa'da sazlık yangınında mandalar telef oldu

Yangını gören vatandaş ise, “Gölde bir anda yangın çıktı. İlk 45 dakikada yangın çok büyüktü. Ardından kalan sazlar yanmaya devam ediyor. Gölün pek çok noktasında yangın devam ediyor. Burada pek çok canlı yaşıyor. Şu anda bizim gördüğümüz 3 tane manda telef olmuş. İnşallah başka telef olan hayvan yoktur” dedi.