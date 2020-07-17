Bursa'da satacağı meyveleri tavuklara yedirip yumurtasını 3 katı fiyata satıyor

"Tavuklarıma hiç yem vermiyorum"

Meyveyle beslenen tavukların yumurtalarının daha lezzetli olduğu için büyük talep gördüğünü ifade eden Tacettin Ulu, "Ben organik yumurta üretimine başladım meyve bahçemi tel örgüyle çevirip burada tavuk bakıyorum. Tavuklarıma hiç yem vermiyorum. Tamamen bahçede çıkan otlarla beslenip bahçemde bulunan ağaçlardaki meyvelerle besliyorum. Meyveyle beslenen tavukların yumurtası çok lezzetli oluyor. Yazın yumurta satışları normalde düşer benim artış oluyor. Meyveyle beslenen tavuklardan elde ettiğim yumurtaları tanesini 2 liradan satıyorum. Büyük rağbet görüyor tüm yumurtalarımı hemen satıyorum"