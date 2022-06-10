Bursa'da rezil görüntü! 3 ton eti yerden topladılar o etleri vatandaşa yedireceklerdi
BURSA'da zabıtalar soğuk hava deposunu bastı, etleri yerlerden topladılar. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tesiste 3 ton ete imha edilmek üzere el konulurken işletme sahibine 51 bin 200 lira ceza kesildi. İşte detaylar...
Bursa'da soğuk hava deposu olarak kullanılan tesise zabıta ekiplerinin yaptığı baskın sonucu tesisin et işleme ruhsatı olmadığı belirlendi. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tesiste kurallara uygun olmadan işlenmiş ve depolanmış 3 ton et ve et ürünlerine el konuldu.
Ekiplerin uygunsuz koşullarda işlenen ve saklanan etleri almasını engellemek isteyen kadın çalışan ise zabıta ve bakanlık ekipleriyle uzun süre pazarlık ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.
İşyeri çalışanının zabıta ve gıda ekiplerini ikna çabaları boşa çıkarken, bakanlık ekipleri kendilerine direnen kadın için polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin gelmesiyle deponun kilidini açan çalışanlar, tutanak tutan memurlara dakikalarca dil döktü.
Ekipler el konulan et ve et ürünlerini temizlik personeli yardımıyla araca yükleyerek imha edilmek üzere Osmangazi Belediyesinin imha şantiyesine gönderildi.