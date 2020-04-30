Bursa’da polisi şaşkına çeviren olay! İstanbul’a yürürken yakalandılar

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinin giriş ve çıkışlarının yasak olması nedeniyle araç bulamayan Pakistanlılar, Çanakkale’den İstanbul’a gitmek için yürümeye başladı. İlk olarak Balıkesir’e geçen gençler burada birkaç gün kaldıktan sonra İstanbul’a gitmek için Bursa’ya doğru yürümeye başladı.