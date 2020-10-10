Bursa'da polis korona partisini bastı! 239 bin TL ceza kesildi

BURSA’da 'alkollü restoran ruhsatı' olmasına rağmen gece kulübü olarak faaliyet gösteren eğlence merkezine polis baskın düzenledi. Müzik eşliğinde dip dibe dans edilip, korona önlemlerinin hiçe sayıldığı mekandaki 75 kişi ile işletme sahibine, toplam 239 bin 400 TL ceza kesildi. Baskında, bazı müşteriler ceza yazan polise tepki gösterdi.