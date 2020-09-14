Bursa'da otobüslere mesafe geldi yolcular durakta yığılmaya sebep oldu

Araçlarda yoğunluk azaldı duraklar doldu

Polisler tarafından ayaktaki yolcular sayılarak alındı. Denetimlerde gelen araç sürücülerinin evrakları da kontrol edilerek tutanak altına alındı. Sürücülere kurallar bir kez daha hatırlatıldı. Araçlardaki yoğunluk azaltılırken, bu kez de otobüs duraklarında yoğun bir kalabalık oluştu.