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Bursa'da öğrencileri taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı var

Demirören Haber Ajansı
Bursa'da öğrencileri taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı var

BURSA'da, etkinliğe giden lise öğrencilerini taşıyan otobüs, önündeki kamyona çarptı. Kazada 24 öğrenci yaralandı.

Bursa'da öğrencileri taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı var

Özel bir kolejin Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İzmir'deki şubesinde eğitim gören 47 lise öğrencisi ile 4 öğretmen, Bolu'da bir etkinliğe katılmak için kiraladıkları otobüsle sabah saatlerinde yola çıktı.

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Bursa'da öğrencileri taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı var

Osman Muslu (56) yönetimindeki 35 AT 995 plakalı yolcu otobüsü, saat 13.00 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesi Karsak Kavşağı'na geldiğinde aynı yöne giden Turan Koca'nın (45) kullandığı 81 AR 775 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada öğrencilerden 24’ü yaralandı.

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Bursa'da öğrencileri taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı var

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 

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Bursa'da öğrencileri taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı var

Yaralılardan bazılarına kaza yerinde ayakta müdahale edilirken, diğerleri ise ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı.

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