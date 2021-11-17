Bursa'da öğrencileri taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı var
BURSA'da, etkinliğe giden lise öğrencilerini taşıyan otobüs, önündeki kamyona çarptı. Kazada 24 öğrenci yaralandı.
Özel bir kolejin Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İzmir'deki şubesinde eğitim gören 47 lise öğrencisi ile 4 öğretmen, Bolu'da bir etkinliğe katılmak için kiraladıkları otobüsle sabah saatlerinde yola çıktı.
Osman Muslu (56) yönetimindeki 35 AT 995 plakalı yolcu otobüsü, saat 13.00 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesi Karsak Kavşağı'na geldiğinde aynı yöne giden Turan Koca'nın (45) kullandığı 81 AR 775 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada öğrencilerden 24’ü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılardan bazılarına kaza yerinde ayakta müdahale edilirken, diğerleri ise ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı.