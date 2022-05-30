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Bursa'da nefes kesen anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Bursa'da nefes kesen anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

BURSA'da polise teslim olmamak için yanındaki kadını rehin alan ve emniyet güçlerince vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da nefes kesen anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta haklarındaki yakalama kararı nedeniyle operasyon düzenleyen polis ekiplerine beraberindeki kadını rehin alarak direnmesi üzerine vurulan Raşit Atila, Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

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Bursa'da nefes kesen anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Raşit Atila'nın rehin aldığı kadının ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Bursa'da nefes kesen anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Apart bir dairede kaldıkları belirlenen Raşit Atila ile Beyza A'nın yakalanması için polis ekiplerince iki gün önce operasyon düzenlenmişti.

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Bursa'da nefes kesen anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Teslim olmamak için Beyza A'yı rehin alan Raşit Atila, kendi başına tabanca dayadıktan sonra sokağa çıkmıştı. Kadının yanından ayrılmasına izin vermeyen Atila, başına dayadığı silahı bırakmaya ikna edilemeyince polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

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