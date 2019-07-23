Bursa'da mekanlara ahlak baskını! çok sayıda kişi gözaltına alındı
BURSA polisi gece yarısı pavyon ve eğlence mekanlarına ahlak baskını düzenledi. Baskında farklı suçlardan aranan çok sayıda kişi ile çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kadın yakalandı.
Bursa Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı farklı şubelerde görevli 250 personelden oluşan 70 ekibin katılımıyla umuma açık yerlere baskın düzenledi.
0 eğlence mekanın incelendiği baskında 668 şahsın UYAP sorgusu yapıldı. Sorgulanan şahıslardan 17 farklı suçtan aranan 1 zanlı, alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde iken araç kullanan bir şahıs ile kaçak elektrik kullanan 1 kişi yakalandı.
Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu
Mekanlarda arama yapan ekipler 1 şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi yakalayan ekipler bir şahsın üzerinden de uyuşturucu madde ele geçirdi.
Yabancı uyruklu kadınlar
Bursa polisi 8 işyerinde sigara içildiğini, 2 iş yerinde konsomatris, 1 iş yerinde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kadın çalıştırdığını ve 5 işyerinin de idari yönden eksikliklerinin bulunduğunu tespit ederek mekanlara idari işlem yaptı.