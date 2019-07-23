Bursa'da mekanlara ahlak baskını! çok sayıda kişi gözaltına alındı

Yabancı uyruklu kadınlar

Bursa polisi 8 işyerinde sigara içildiğini, 2 iş yerinde konsomatris, 1 iş yerinde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kadın çalıştırdığını ve 5 işyerinin de idari yönden eksikliklerinin bulunduğunu tespit ederek mekanlara idari işlem yaptı.