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Bursa'da maymun operasyonu! Mutfağa giren maymun mahalleyi ayağa kaldırdı

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Bursa'da maymun operasyonu! Mutfağa giren maymun mahalleyi ayağa kaldırdı

Bursa'da eve giren maymun ekiplere zor anlar yaşattı. Mutfağın balkonuna saklanan minik maymun nefes kesen operasyonla yakalandı.

Bursa'da maymun operasyonu! Mutfağa giren maymun mahalleyi ayağa kaldırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evin mutfağına giren yavru maymun, nefes kesen operasyonla yakalandı.

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Bursa'da maymun operasyonu! Mutfağa giren maymun mahalleyi ayağa kaldırdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Mutfağımda maymun var' ihbarı üzerine harekete geçti. Merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, dolabın üzerindeki maymunu görünce şaşırdı.

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Bursa'da maymun operasyonu! Mutfağa giren maymun mahalleyi ayağa kaldırdı

Durduğu yerde durmayan yavru maymun, ekiplere zor anlar yaşattı. Sakinleştirici iğne ile uyutulan maymun, ekipler tarafından yakalanarak kafese konuldu. Maymun, Karacabey'de bulunan Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

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