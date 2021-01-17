Bursa'da kumar baskınında yakalandılar! Tanınmamak için maskeyle gözlerini kapattılar

Bir şüpheli ise iş hanının yanında bulunan inşaatın bekçisi olduğunu söyledi ancak ceza yemekten kurtulamadı. Dernek yetkilisi O.Ç. ile H.Ö. "kumar oynamaya yer temin etmek" iddiasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.