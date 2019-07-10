Bursa'da köylü kadınların açtığı kafe büyük ilgi görüyor

Ahıska göçmeni ailelerin kurduğu Zeyniler köyünde, 41 kadın, 2 yıl önce kooperatif çatısı altında bir araya geldi. Köy konağını işletmeye başlayan kadınlar, burada yörelerine has yemek ve kahvaltılık çeşitlerini yaparak gelen ziyaretçilere sunuyor.