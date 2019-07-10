Bursa'da köylü kadınların açtığı kafe büyük ilgi görüyor
BURSA'da köylü kadınlar ormanın içine açtıkları kafeyle yurdun dört bir yanından turist ağırlıyorlar.
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler köyünde yaşayan kadınlar, ormanın içine açtıkları yöresel kafede Türkiye’nin her yerinden gelen turistleri ağırlıyor. Şehir manzarası eşliğinde yöresel yemekleri yiyen turistler keyifli bir gün geçiriyor.
Ahıska göçmeni ailelerin kurduğu Zeyniler köyünde, 41 kadın, 2 yıl önce kooperatif çatısı altında bir araya geldi. Köy konağını işletmeye başlayan kadınlar, burada yörelerine has yemek ve kahvaltılık çeşitlerini yaparak gelen ziyaretçilere sunuyor.
Ziyaretçiler, kuş bakışı Bursa manzarasını görmenin yanında, köylü kadınların işlettiği konakta bir birinden lezzetli yemekleri tatma imkanı buluyor.
Zeyniler kadınları olarak büyük iş başardıklarını belirten Elif Yıldırım, "Köyümüzü 1877 yılında Ahıska’dan gelen dedelerimiz kurmuş. Köyün kadınları olarak bir kooperatif kurduk.