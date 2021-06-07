Bursa'da köy okulunda bayram havası
BURSA’nın Kestel İlçesi’ne bağlı kırsal Derekızık Mahallesi’nde uzun süre okullarından uzak kalan minik öğrenciler, okullarına kavuştukları ilk hafta Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sürprizleriyle adeta bayram etti. Okulun boyanması, bağışlanan kitaplar ve çevre haftası etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde pasta kesilmesiyle küçük öğrenciler gönüllerince bir gün geçirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından kurumda görevli personelin katılımıyla düzenlenen kampanyada toplanan kitaplar, umut olmaya devam ediyor.
Personelin yoğun katılımıyla kısa sürede toplanan yaklaşık 7 bin kitabın bir bölümü, sosyal medya üzerinden talepte bulunan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Şehit Doğan Acar Cumhuriyet İlkokulu’na gönderilmişti.
Pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan okulların yeniden açılmasının ardından, Büyükşehir ailesinin topladığı kitaplar bu kez Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı kırsal Derekızık Mahallesi İlkokulu öğrencileri için umut oldu.
Büyükşehir Belediyesi’nin Derekızık’lı öğrencilere sürprizi kitapla da sınırlı kalmadı. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okulun dış cephesi boyandı ve adeta bir tuval gibi resimlerle süslendi.