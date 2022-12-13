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Bursa'da korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi, 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Bursa'da korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi, 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

BURSA'da bir otomobil, belediye otobüsüne çarpması sonucu ikiye ayrılırken 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Genç sürücünün kazadan 12 saat önce hayatını kaybettiği yolda kaydettiği görüntüsü ortaya çıktı.

Bursa'da korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi, 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. 

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Bursa'da korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi, 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Musa Soyulgan (19) idaresindeki 16 BT 261 plakalı Tofaş marka Şahin model otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 16 BOD 03 plakalı belediye otobüsüne çarptı. 

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Bursa'da korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi, 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Çarpmanın şiddetiyle Şahin model otomobil ikiye bölündü. Soyulgan ise savrularak ağır yaralandı.

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Bursa'da korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi, 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Soyulgan'ı olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 

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