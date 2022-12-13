Bursa'da korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi, 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Soyulgan'ı olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.