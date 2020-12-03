Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden boksör DHA muhabirinin burnunu kırdı

“Ben boksörüm” diye bağırdı: Grup, çekim yapan Seymen’in elinde bulunan ışığa vurarak yere düşürdü. Boksör olduğu belirtilen gençlerden Süleyman Satılmış ise İnan’ın yüzüne yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle İnan yere yığılıp, baygınlık geçirirken, bekçilerin müdahale ettiği Süleyman Satılmış, muhabirlere dönerek, “Ben boksörüm” diye bağırdı. Muhabirlere küfür ve hakaret eden saldırganlar, bekçiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.